Cazzu anuncia retiro temporal de los escenarios a meses de la llegada del bebé que espera con Christian Nodal Todo parece indicar que Cazzu y Christian Nodal ya están realizando los preparativos pertinentes para recibir a su bebita, ya que el famoso dijo el sexo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores acerca de que Cazzu y Christian Nodal esperaban a su primer bebé fueron confirmados el pasado 15 de abril de 2023, cuando ambos cantantes aprovecharon sus respectivos conciertos para confirmar la feliz noticia. A partir de entonces, los famosos no dudan en mostrar orgullosos que serán papás; incluso, el intérprete de "Botella tras botella" confesó por error que esperan a una nena. Ahora, la compositora argentina revela que ofrecerá su último concierto antes de esperar la llegada de su hijita y lo hará en el Teatro Caupolicán de Santiago, Chile; además, con esta presentación cerrará también su tour. Fue la propia famosa quien lo confirmó. "Hola a toda mi gente linda de Chile quiero contarles que ya estoy aquí, como verán", mencionó en video que dio a conocer en una de las historias de su cuenta de Instagram. "Aquí se termina el tour de Nena Trampa y eso me pone muy, muy feliz, por terminarla con mis fans de Chile; así estoy muy entusiasmada porque nos veamos", continuó. "El show va a estar hermoso, la vamos a pasar hermoso". Cazzu y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones sobre este embarazo continúan y hubo quienes se pronunciaron en la misma red social; incluyendo los seguidores chilenos. "Que hermosaaa se ve embarazada. Tiene una luz tan especial"; "Imagínate ser hija de Cazzu y decir que tu mami es La jefa del trap"; "Se ve muy hermosa"; "Agárrense Chile que llega la mami trampa"; "Ansiosa de que vengas a Chile", y "El bebé cantando y bailando todas sus canciones", fueron algunos comentarios. Cazzu Aunque sus fanáticos los han cuestionado sobre dónde nacerá la niña, Cazzu y Christian Nodal aún no despejado esa duda. Solo el tiempo lo dirá; mientras tanto, la pareja está viviendo en Argentina y no en México, de donde es originario el cantante, según reveló la futura mamá.

