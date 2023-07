Cazzu se defiende tras ser criticada por posar embarazada semidesnuda La cantante Cazzu responde así tras ser criticada por posar embarazada muy ligera de ropa para revista de caballeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cazzu Christian Nodal Credit: Frazer Harrison/Getty Images Cazzu está disfrutando a plenitud su embarazo del cantante Christian Nodal. La cantante argentina posó topless para la revista Playboy México, celebrando sus curvas mientras espera su primer bebé. "Llegó mami", escribió ella en Instagram mostrando la sensual portada, donde aparece con un sobrero vaquero. "Soporten… son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple", expresó la mamá primeriza de 29 años en Instagram tras ser criticada por posar tan sexy durante su embarazo. "Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres", añadió. Cazzu dejó claro que no intenta caerle bien a todo el mundo. "Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente", afirmó. "Son conejillos de India para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo", dijo, sin tapujos. "Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mí no". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cazzu se defendió de quienes la criticaron como madre por mostrar tanta piel. "Mi bebé está a salvo, no se preocupen", dijo la artista. "Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog*&%$# y las embarazadas también", concluyó. Cazzu Christian Nodal Credit: Omar Vega/FilmMagic Por su parte, Christian Nodal se mostró encantado con su portada de Playboy. "Mamita sensual", escribió sobre su amada, con emojis de llamas de fuego.

