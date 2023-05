Cazzu presume primer regalo para su bebé A unos meses de que nazca la nena que esperan Cazzu y Christian Nodal, los regalos ya empiezan a llegar y la cantante no pudo ocultar su felicidad ante tan original presente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras rumores de embarazo, el 15 de abril de 2023, Cazzu y Christian Nodal revelaron públicamente, y ante espectadores que estaban en los respectivos conciertos de cada uno de los cantantes, que se convertirían en padres. De hecho, el famoso dio a conocer, por error, el sexo del bebé y se trata de una nena. Por su parte, la famosa anunció que terminaría su gira titulada Nena Trampa en Chile y ahora podrá dedicarse a esperar el alumbramiento. Justamente, durante su paso por dicho país latinoamericano, la intérprete de "Mucha data" recibió el primer regalo para la hijita que espera y no dudó en presumirlo. Se trata de un trajecito para bebé, compuesto por una gorrita y una camiseta, en color negro donde se puede leer "baby tramPa" y "soy tramPa" que tiene como ornamentos la araña característica de la compositora argentina en color blanco. La cantante dio a conocer una imagen del original presente en una historia que posteó en su cuenta de Instagram, donde dejó claro que se lo dieron en Santiago, Chile. Además, publicó otra fotografía en donde aparecen algunos miembros de su club de fans de dicha nación que se hacen llamar "Team Cazzu". Cazzu Cazzu | Credit: Frazer Harrison/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A unos meses de que nazca la primogénita, la compositora argentina y el representante de regional mexicano no dudan en mostrar la emoción que les causa. De hecho, se han mostrado juntos dejando al descubierto la pancita de embarazo. Además, las felicitaciones para los futuros padres no dejan de llegar, ante la felicidad de sus respectivas familias que también se han pronunciado. Cazzu Habrá que esperar para saber si el anuncio del nacimiento de la bebita por parte de Cazzu y Christian Nodal resulta tan espectacular como ocurrió con el del embarazo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cazzu presume primer regalo para su bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.