Cazzu posa embarazada en revista para caballeros Una sorpresa ha resultado que Cazzu aparezca en la portada de una reconocida revista para caballeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cazzu y Christian Nodal Si bien el romance entre Cazzu y Christian Nodal era evidentemente fuerte, con el anuncio de la espera de su primer bebé, que hicieron los propios cantantes, se consolidó de manera definitiva. A partir de entonces, los futuros padres no han dejado de mostrar lo felices que se encuentran por la llegada de su nena, tal como dio a conocer el intérprete de regional mexicano. Por su parte, la compositora mexicana ha mostrado que el embarazo no está peleado con la sensualidad. Ahora, se posa más atrevida en la revista para caballeros PlayBoy; fue la propia famosa quien lo dio a conocer al mostrar las sexys imágenes, donde aparece topless, solo cubriéndose los senos con la mano y dejando al descubierto su abultado vientre. En una de las fotografías se puede apreciar que porta un vestido de red transparente con una tanga negra. En una de las imágenes, se aprecia una parte de su rostro con la cara de Nodal pegada a su pecho, mientras ella lo toca cariñosamente. "Llegó mami", mencionó para acompañar las instantáneas que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los internautas no pudieron resistir pronunciarse de inmediato con elogios. "Mamita sensuaaal"; "Siempre a dicho que una mujer embarazada es hermosa y lo digo por mi esposa que, gracias a Dios, me dio dos hijos"; "Una mujer embarazada puede ser sexy y amo que ella se muestre segura y orgullosa de su panza y cuerpo. Atrasan algunos comentarios gente. Cazzu Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bellísima cazzu "; "Es que a ti hasta el embarazo se te ve bien"; "Rompiendo Banderas! ¡Esto demuestra que una mujer embarazada no deja de ser bella o de tener sensualidad! ¡Estoy aquí por esto! ¡Lo amo!", y "Es hermoso demostrar que el embarazo no te quita la belleza ni la sensualidad te amo bella Cazzuelita", fueron algunos comentarios. También hubo quienes se pronunciaron en contra. "Ciertamente yo respeto mucho la ideología de cada persona, la manera de vestir, ser, etc., pero cuando veo una mujer embarazada lo único que me causa es ternura, porque hasta la anatomía de la mujer cambia y ¡se ven bonitas! ¡Pero estar en este tipo de exhibicionismo estando embarazada le quita todo ese sentimiento!"; "¡¡¡¿Que onda con esta señora?!!! Sexualizar su embarazo"; "El punto aquí es que lo hace en una revista para caballeros, creo que no fue el medio idóneo, las fotos son lindas pero no lo haría en una revista que los hombres usan para saciar sus bajos instinto, por respeto a mi bebé, pudo elegir otra fuente de información", y "Que decepción que esté en Playboy, con lo que sexualizan a la mujeres ahí", agregaron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cazzu posa embarazada en revista para caballeros

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.