Cazzu, novia de Christian Nodal, en el ojo del huracán por su rostro: "Se hizo algo en la cara" Una controversia se ha desatado en torno a Cazzu; aseguran que se hizo un arreglito estético ¿será verdad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Cazzu y Christian Nodal presumen su relación sentimental por todo lo alto; incluso han sido víctimas de especulaciones y polémicas. Ahora, surge una nueva controversia para la novia del cantante tras mostrar unas imágenes que han desatado rumores de que se realizó algunos arreglos estéticos en la cara. Todo comenzó cuando la intérprete de "Maléfica" dio a conocer unas imágenes donde posa con un atuendo de piel color negro con cadenas y ornamentos de metal en tono plata. De acuerdo con los usuarios hay algo en el rostro de la compositora argentina que la hace ver diferente. "¿Qué le pasó a su cara en la primera foto?", advirtió un internauta. "No parece Cazzu"; "Juro que pensé que era alguien disfrazada de Cazzu"; "Se hizo algo en la cara"; "¿Alguien más vio que se rehizo la cara?"; "¿Se rellenó los labios y los pómulos?"; "¿Soy yo? O ¿Se operó algo en la cara?"; "¿Quién te hizo la carita?", y "Que feo ese maquillaje que cero te favorece y luego toda hinchada ¿qué demonios te hiciste en la cara?", agregaron los cibernautas. Cazzu y Christian Nodal Cazzu y Christian Nodal | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, hubo quienes trataron de ayudarla asegurando que solo se trataba de un maquillaje inadecuado; sin embargo, los comentarios sobre su rostro siguieron. "¿Qué carajos le pasó en la cara?"; "Está rara la cara de Cazzu"; "Le cambió su cara"; "Algo está diferente en ella y no es favorecedor", y "Nooo ¿qué te hiciste Cazzu?", fueron otros comentarios. De momento, Cazzu no se ha pronunciado sobre estas especulaciones a su alrededor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cazzu, novia de Christian Nodal, en el ojo del huracán por su rostro: "Se hizo algo en la cara"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.