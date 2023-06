Cazzu le hace importante promesa a Christian Nodal Ha pasado un año desde que Cazzu y Christian Nodal iniciaron su romance. Ahora, los tortolitos esperan su primer bebé: Así, la cantante argentina decidió hacer una felicitación y promesa a su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Manny Hernandez/Wireimage Es bien sabido que Christian Nodal y Cazzu mantienen una relación sentimental que inició hace un año. Con el paso del tiempo, la pareja no solo se consolidó, ahora esperan a su primer bebé, según ambos dieron a conocer. De hecho, fue el cantante de regional mexicano el encargado de revelar que tendrán a una nena. Por su parte, la compositora reveló que vivían en una casa en su natal Argentina, donde han establecido su hogar. Lo que no han querido dar a conocer es dónde nacerá su hijita. En el marco de su primer aniversario, la famosa le hizo una especie de promesa y felicitación a su novio. "Por muchos años más a tu ladito", escribió Cazzu en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. "Te amo Christian Nodal". Acompañó este mensaje con una imagen donde ambos están en la playa parados, de espaldas y viéndose el uno al otro, con los pies en el agua, mientras se logra apreciar el atardecer. Christian Nodal y Cazzu SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el representante de regional mexicano no se quedó atrás y también le dedicó un emotivo mensaje. "Hoy se cumple un año desde que aceptaste hacer una vida juntos", escribió Nodal en una historia de la misma red social. "Ha sido el año más precioso de mi vida. Gracias Julieta. Te amo mami Cazzu". Christian Nodal y Cazzu El intérprete de "Cazzualidades" escribió este texto sobre una fotografía de ambos en blanco y negro, donde se muestra que están muy enamorados. Además, reposteó el mensaje de su novia. Sin duda, este ha sido un gran año para Christian Nodal, quien además de estar estable a nivel emocional con Cazzu, ha tenido muchos triunfos profesionales.

