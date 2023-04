Cazzu revela detalles íntimos de su noviazgo con Christian Nodal ¿ya viven juntos? Por primera vez, Cazzu habla abiertamente sobre su relación sentimental con Christian Nodal y deja al descubierto algunos secretos de pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Christian Nodal, en junio de 2022, se dejara ver por primera vez de la mano de Cazzu en Guatemala, la relación se ha fortalecido. Los tortolitos ya no ocultan su amor; incluso, asisten a eventos públicos como pareja y también se han dejado ver en reuniones de amigos, tal como ocurrió en Año Nuevo donde compartieron con Rosalía y Rauw Alejandro. De hecho, la cantante argentina ya convive de manera habitual con los padres del intérprete de "Botella tras botella", con quienes dice la famosa se lleva muy bien. Ahora, compositora revela intimidades de su relación sentimental con el representante de regional mexicano. "[Christian Nodal] vive conmigo, aquí [en Argentina]", reveló Cazzu al programa argentino de televisión Noche al dente (América TV). "Nos la pasamos viajando pero nuestra casita la tenemos acá". También conocida como "La jefa" del trap, contó más detalles y como le dice cariñosamente al compositor mexicano. "[Es mi novio desde hace] ya casi un año", mencionó. "Le digo 'amor'. No le gusta que le digan por su nombre. Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa confesó que en su reciente cumpleaños, su novio le cantó "Las mañanitas", que el el tema oficial de los mexicanos; lo cual, la conmovió mucho. "Mega estrella del regional mexicano. Mi novio mariachi, le digo yo", confesó. "Me cantaron por primera vez 'Las mañanitas' y lloré porque soy una maricona. Él canta muy bonito, canta muy lindo". Cazzu no dudó en mostrar públicamente lo enamorada que está de Christian Nodal; la pareja continúa disfrutando de su romance, pese a los rumores de que se convertirán en padres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cazzu revela detalles íntimos de su noviazgo con Christian Nodal ¿ya viven juntos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.