Cazzu llena de halagos de Belinda: "Es una artista increíble" Tras comparaciones de las parejas sentimentales de Christian Nodal, es Cazzu quien enfrenta polémica con Belinda la ex de su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Christian Nodal mantuvo una fuerte relación sentimental con Belinda que incluyó una propuesta matrimonial, el romance terminó en febrero del 2022. Tras algunas controversias entre la expareja, con el tiempo, cada uno continuó su camino. Así, el intérprete de "Botella tras botella" comenzó un nuevo idilio con Cazzu. Las comparaciones entre la cantante argentina y la actriz no se hicieron esperar. Ahora. Es la actual novia del compositor mexicano quien quiere acabar de una vez por todas con cualquier tipo de especulaciones. "Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia", advirtió Cazzu a los medios de comunicación. "No sé quién me compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad". La también compositora no dudó en mostrar la admiración que tiene hacia la intérprete de "Amor a primera vista"; incluso, confesó que disfruta de sus temas musicales. "[Belinda] es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto", reveló. "Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas [otras] de su discografía; así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto". Belinda, Christian Nodal y Cazzu Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras dejar atrás cualquier conflicto con Belinda, Cazzu no quiso hablar de los rumores de embarazo ni el tema de formar una familia pronto. Lo que no dudó en revelar es lo que le gusta de su novio Christian Nodal. "Es muy lindo, como persona te hace sentir muy apoyada, escuchada", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cazzu llena de halagos de Belinda: "Es una artista increíble"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.