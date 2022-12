Cazzu habla por primera vez de su relación sentimental con Christian Nodal Tras varios meses de romance, Cazzu rompe el silencio sobre su romance con Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En junio de 2022, Christian Nodal se mostró públicamente de la mano de Cazzu. A partir de entonces, la pareja no ha dejado de mostrarse junta en diversos eventos públicos; incluso, se acompañan en sus respectivos conciertos. Pese a que han pasado varios meses de su romance, que va viento en popa, la pareja se ha mantenido hermética sobre la intimidad de su relación sentimental; ahora, la cantante de origen argentino habla un poco al respecto. "No me molesta, conozco la realidad", mencionó Cazzu a los medios de comunicación. "Me da cierto orgullo, si la gente pueda llegar a [Christian Nodal] a través de mí. La gente en mi país ha llegado mucho a él a través mío. Es algo muy bonito y habla sobre todo del amor". Respecto a que la relación se haya vuelvo tan mediática, la intérprete de "Gatita gánster" confiesa que es complicado mantener su idilio en el ojo público y no logra entender cuando la información que se da a conocer no tiene nada que ver con lo ambos están viviendo como novios. "Para mí es muy difícil [lidiar con el romance públicamente] porque no me considero mediática. Solamente, hago música; es lo único que sé hacer y para lo que trabajo un montón. Todo lo demás de pasa, realmente, no lo entiendo. No entiendo muy bien cómo funciona la prensa y me genera mucho conflicto montón de personas mintiendo sobre uno, por ejemplo. Christian Nodal y Cazzu Credit: Frazer Harrison/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, Cazzu está ofreciendo una serie de conciertos en México, tierra de Christian Nodal, donde se le ha visto acompañada de su novio en todo momento. Incluso, ya tuvieron una colaboración en el mismo escenario; lo cual, emocionó mucho a la famosa. "Cantamos juntos, fue hermoso", concluyó.

