Cazzu rompe el silencio sobre su romance con Christian Nodal Por primera vez, Cazzu habla abiertamente de su situación sentimental con Christian Nodal ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Christian Nodal anunció el fin de su romance y compromiso matrimonial con Belinda, se aseguraba que abría una reconciliación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el cantante fuera relacionado sentimentalmente con diversas mujeres, hasta que hace en junio de 2022, apareció tomado de la mano con su colega Cazzu; posteriormente, fueron captados besándose de manera pública y asistiendo juntos a diversos conciertos. Ahora, la intérprete de "Gatita gánster" habla por primera vez de su situación sentimental con el representante de regional mexicano. "[Estoy] bien, feliz", mencionó Cazzu a los medios de comunicación. "La verdad que in love [enamorada]", y formó un corazón con sus manos. Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, quien acudió a la entrega de premios musicales Gardel acompañada del intérprete del tema "De los besos que te di", abrió su corazón y reveló cómo se dio el idilio entre ambos. "Fue más o menos así [amor a primera vista]; fue bastante... un flechazo", confesó. La también compositora de origen argentino no dudó en responder las razones que le hicieron enamorarse de su famoso novio. "[Me enamoró] de [Christian Nodal] todo; él es hermoso por donde lo veas", concluyó. Christian Nodal y Cazzu Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pos su parte, Nodal, quien no estaba en la alfombra roja, no dudó en mostrarse feliz de acompañar a la famosa a este importante evento; incluso, habló de sus proyectos profesionales. "Ya viene buena música y todo el rollo, entonces feliz", comentó. Todo parece indicar que la relación sentimental entre Cazzu y Christian Nodal es cada día más fuerte; de hecho, los tortolitos no dudan de presumir su amor a los cuatro vientos y apoyarse profesionalmente.

