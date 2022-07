Cazzu habla de su encuentro con Christian Nodal Hace unos días, se dieron a conocer imágenes de Cazzu y Christian Nodal muy románticos. Ahora, la cantante habla por primera vez de la reunión con su colega mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Christian Nodal se mostró tomado de la mano de su colega Cazzu. Incluso, el cantante no dudó en presumir públicamente que había acompañado a la compositora argentina a su presentación en el festival Primavera Sound, que se llevó a cabo el pasado jueves 9 de junio de 2022, en Barcelona, España. Ahora, la intérprete de "Mucha data" habló por primera vez de su encuentro con el mexicano. "La pasé super bien. Fue una sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el show y bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música", reveló Cazzu en la estación mexicana de radio ExaFM. "[Mi canción favorita de Christian Nodal es] "Si te falta alguien", se llama". Pese a haber sido vista con Nodal, prefirió desestimar el concepto del amor y asegurar que sus compromisos profesionales no le permite tener una relación sentimental. "Me gusta escribir sobre eso [el amor y desamor]; vivirlo no sé si tanto, pero escribirlo sí", advirtió. "Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no [enamorarse ]". La cantante prefirió centrar la conversación en su más reciente producción musical titulada Nena trampa, aunque confesó que es muy apasionada. Los usuarios se pronunciaron ante esta entrevista. "Esta chica se ve centrada y madura; ojalá la pase bien con Nodal, sin esperar mucho porque ese chavo si está muy, muy desubicado", dijo un internauta. Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me dio mucha risa que dijo súper segura que nunca se tatuaría el nombre de alguien, pero si lo haces te lo puedes tapar con otro; es justo lo que ella hizo, jajaja. Un reina Cazzu"; "Es linda, pero no es no la mitad de linda que Belinda", y "La nueva novia de Nodal diciendo que no se tatuaría el rostro no nombre de alguien", fueron otros comentarios. De momento, Cazzu y Christian Nodal no se ha vuelto a mostrar juntos ¿seguirá el romance? Habrá que esperar para descubrirlo.

