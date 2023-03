Cazzu rompe el silencio sobre su supuesto embarazo de Christian Nodal Luego de los rumores que aseguran Cazzu espera su primer hijo de Christian Nodal, es la cantante quien rompe el silencio sobre esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas se ha rumorado que Christian Nodal y su novia Cazzu están esperando a su primer bebé. La polémica se hizo mayor cuando los cantantes acudieron a la entrega de Premios Lo Nuestro y se aseguraba que el intérprete de "Botella tras botella" cubría de manera deliberada el vientre de su novia para que no se notara su abultada pancita. Ahora, la compositora argentina hace frente a cuestionamientos sobre su supuesta próxima maternidad. "[Estoy] muy feliz. ¿Me veo embarazada? ¿Me veo más gorda? ¿Estoy un poco gordita? Tal vez subí unos kilitos porque estuve comiendo un poco de más", bromeó Cazzu ante los medios de comunicación. "Aquí en México y en muchos lados se dijo eso [de que estoy embarazada], pero no es la primera vez. Ya tengo como trillizos, cuatro hijos debería tener". Pese a la insistencia de los representantes de la prensa, la famosa aseguró que "no" le molesta que digan ese tipo de rumores sobre ella. Lo que no le agradó fue que volvieran a preguntarle sobre Belinda, cuando, hace unas semanas, ya había tocado el tema de manera directa. "Ustedes siempre me preguntan lo mismo, deberían ser más creativos", advirtió. "Nosotros escribimos canciones todo el tiempo y siempre tenemos algo diferente de qué hablar; ustedes deberían escribir preguntas antes de venir". Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cazzu mencionó que con la familia de Christian Nodal "me llevó muy bien" y ya convive de manera frecuente y cercana con esta. Incluso, Cristy Nodal, madre de su novio, dio a conocer imágenes donde se les ve conviviendo juntas en un concierto. "Ellos son muy amables y muy amorosos", concluyó.

