Cazzu estalla ante abucheos en concierto La reacción de Cazzu tras sufrir el desapruebo de los asistentes, durante una presentación, fue inesperada. La cantante no dudó en confrontar a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Cazzu se presentó en el Festival Bum Bum, en su natal Argentina. Todo parecía apuntar a que la novia de Christian Nodal solo haría una de sus acostumbradas presentaciones; sin embargo, cuando subió al escenario los asistentes comenzaron a abuchearla. ¿La razón? Según han mencionado diversos medios de comunicación locales y también se aprecia en un video de dicho momento, que está circulando por las redes sociales, el público esperaba la presencia de La Mona Jiménez, famoso cantante del mismo país que seguiría después de la intérprete de "Gatita gánster", por lo que comenzaron a abuchearla para que bajara y diera paso a su colega. Ante ello, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, no dudó en hacerle frente a las agresiones sonoras y exigir un buen trato. "Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube al escenario, te insultan, te dicen vete", advirtió a los espectadores. "Soy una señora, me tienen que respetar. Hay que tener un montón de huevos para pararse en un escenario con un montón de gente, un montón de huevos y hay un montón de chabones [chicos] que no los tienen". Cazzu Credit: Cortesía de McDonald's USA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa continuó mostrando su temple y confrontando a las que le pedían dejar el escenario. "Me paro orgullosa acá y al que no le guste que se vaya. Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya", enfatizó. "A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante, Córdoba". Sin embargo, los intentos de la cantante por concluir su show no rindieron frutos y no pudo cantar el repertorio que preparó para este festival. Cabe recordar que durante la época de la Copa Mundial Qatar 2022, Cazzu tuvo un enfrentamiento con el público mexicano por burlarse de la derrota del país azteca ante Argentina.

