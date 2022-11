Cazzu y Christian Nodal debutan como pareja en la alfombra roja combinando colores y mostrando sus tatuajes, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cazzu Cristian Nodal Credit: Mezcalent La cantante argentina mostró mucha pierna con su sensual vestido rojo y combinó su atuendo rojo y negro con el del cantante mexicano. Además: Georgina Rodríguez brinca "el charco" y se presenta en la alfombra roja de los premios Latin Grammy, mira las fotos. Empezar galería Jennifer Aniston Jennifer aniston Credit: The Image Direct/The Grosby Group La estrella de The Morning Show (Apple TV+) fue vista por primera vez desde el fallecimiento de su padre al acudir a un estudio de grabación para hablar sobre la nueva temporada del aclamado show. 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Cazzu y Christian Nodal Cazzu Cristian Nodal Credit: Mezcalent En la Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, NV, captamos a la cantante argentina con el cantante mexicano haciendo su debut en la alfombra roja de la gala par celebrar a la Persona del Año, en los premios Grammy. 2 de 5 Ver Todo La Persona del Año El buki con su familia Credit: Mezcalent El homenajeado de este año por la Academia de los premios Latin Grammy es el mexicano Marco Antonio Solís "El Buki", a quien captamos rodeado por sus más grandes amores: su esposa Cristy Salas y sus hijas Alison y Marla. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez persona del año Marco Antonio Solís Credit: Omar Vega/FilmMagic La prometida del astro del fútbol Cristiano Ronaldo hizo una rara aparición a este lado del charco para celebrar la gran noche de El Buki. 4 de 5 Ver Todo Paulina Goto Paulina Goto Credit: Mezcalent La actriz mexicana derrochó sensualidad en la alfombra roja de la presentación del Amazon Music Universe también celebrado en ocasión de los Latin Grammy en Las Vegas. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

