Causa revuelo detención de la actriz iraní Taraneh Alidoosti Tras manifestarse ante irregularidades de su gobierno iraní, Taraneh Alidoosti fue remitida a custodia policiaca; lo cual, ha levantado polémica e indignación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 17 de diciembre de 2022, Taraneh Alidoosti fue detenida luego de hacer una denuncia pública de la ejecución de un joven llamado Mohsen Shekari, quien participó en manifestaciones contra el régimen iraní. Ante ello, diversas celebridades han exigido la liberación de la actriz; la cual, comenzó a dar apoyo a las protestas que surgieron tras la muerte de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini, el 16 de septiembre, quien estaba bajo custodia policial y que fue acusada por la policía moral de violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica para las mujeres. Ahora, la también directora fue arrestada y acusada de "publicar contenido falso y distorsionado, incitar disturbios y apoyar movimientos anti-iraníes". De hecho, ese día, las autoridades iraníes dieron a conocer que diversos personajes destacados habían sido interrogados o detenidos por realizar "comentarios sin fundamento sobre eventos recientes y por la publicación de material provocativo en apoyo de los disturbios callejeros". Justamente, entre las personas que quedaron bajo custodia fue Alidoosti. La justificación legal para la detención de la actriz es por "no proporcionar documentación por algunas de sus afirmaciones", aseguraron. Ante ello, diversas asociaciones se han pronunciado al respecto. Taraneh Alidoosti - The 69th annual Cannes Film Festival Taraneh Alidoosti | Credit: Laurent Koffel/Gamma-Rapho via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las mujeres están siendo arrestadas y encarceladas en Irán por negarse a utilizar el hijab [velo] obligatorio, incluida la destaca actriz Taraneh Alidoosti. El poder de las voces de la mujeres aterra a los gobernantes de la República Islámica", denunció el Centro por los Derechos Humanos de Irán (CHRI, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, según mencionaron diversos medios de comunicación. Cabe destacar que el pasado 9 de noviembre, la famosa dio a conocer una imagen en sus redes sociales, donde se mostraba sin pañuelo en la cabeza; además, sostenía en sus manos un papel con el lema principal de las protestas que advierte "Mujer, vida, libertad". Taraneh Alidoosti aseguró que no abandonaría su natal Irán y advirtió está dispuesta a "pagar cualquier precio para defender mis derechos".

