Revelan la causa de la muerte del actor Manuel Ojeda El legendario actor Manuel Ojeda falleció este 11 de agosto a los 81 años. Ahora, su representante dio detalles del motivo de su muerte. Este 11 de agosto se hacía pública la triste noticia del fallecimiento del primer actor, Manuel Ojeda, a los 81 años. El intérprete, que contaba con una larga carrera profesional sobre los escenarios teatrales, en la televisión y en el cine, perdía la vida a causa de una afección hepática, según lo reveló Gerardo Lucio, su representante. "Su hígado ya estaba muy mal. Eso le provocaba tener ascos, náuseas y no podía comer a pesar de que yo, en varias ocasiones, le insistía en que tenía que comer", dijo a la prensa durante el funeral del actor. Manuel Ojeda Manuel Ojeda | Credit: Mezcalent "Comía muy poco, era un bocado, por eso se fue… se veía muy demacrado", añadió. Y expresó que ya estaba en tratamiento médico para tratar este problema de salud. "Él siempre se estuvo cuidando, incluso, antes de arrancar Corazón Guerrero, siempre se hacía unos chequeos. En el transcurso de la novela, se empezó a sentir mal, y el buen amigo, Salvador Mejía (productor), lo ayudó, lo protegió, lo cuidó para que fueran pocas las escenas que tuviera", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor alcanzó la fama en los años setenta por su participación en Calzonzín Inspector, La casa del sur, El elegido y Celestino. En 1977 se ganó el reconocimiento del público y colegas consiguiendo su primer premio Ariel por su personaje en El apando. Pero el papel que hizo que se ganara el respeto y admiración del gran público como el villano de las telenovelas fue el que interpretó en la legendaria El vuelo del águila, junto Humberto Zurita, Jacqueline Andere y Patricia Reyes Espíndola. A principios de este 2022, participó, junto a la primer actriz Ana Martin, en el melodrama Corazón guerrero, donde compartió créditos con la nueva ola de artistas, como Alejandra Espinoza, Karena Flores y Gonzalo García Vivanco.

