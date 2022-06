Causa controversia foto de Christian Nodal con la novia de Vicente Fernández Jr. Una imagen de Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr., con Christian Nodal ha desatado una polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de semana, Christian Nodal convivió con la familia Fernández; incluso, estuvo en una parrillada al interior del rancho Los tres potrillos, hogar del fallecido Vicente Fernández. Pero la reunión no terminó ahí, el cantante también acudió al Café Brosco, propiedad de los hijos de Vicente Jr. Ahí, tuvo un encuentro con el primogénito del intérprete de "El Rey" y su novia Mariana González. "Me encanta su sencillez en el mejor café de Guadalajara Café Brosco con un súper invitado, Christian Nodal y Vicente Fernández Jr.", escribió González en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen donde se le ve acompañada de su novio y el intérprete del tema "De los besos que te di". Sin embargo, esa fotografía ha ocasionado controversia por la forma en que la modelo posa al lado del representante de regional mexicano. Lo cual, desató los comentarios de los cibernautas. "Bien los dos posando más confortables. Porque tan alejado tu pareja [Vicente Fernández Jr.]. Parece que no encaja en la foto", mencionó un usuario. Christian Nodal Credit: Christian Nodal Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad mi querido Chente Jr. está de relleno ahí en la foto; es lo que se ve"; "Cuidado Vicentico que Nodal esta onfire"; "Te van a criticar por la separación de la mano de tu hombre"; "Se le olvida que lleva el amor al lado"; "Jajajaja, creí que solo yo lo había notado que está de más", y "Se ve súper mal que ahora que anda con Vicente Jr. se dedique a conocer artistas y tomarse fotos donde obvio Vicente está de más. De lejitos solo lo usa para acercarse artistas. Lo que se ve se juzga", fueron otros comentarios. Pese a todo, Christian Nodal mostró muy emocionado los momentos qué pasó con diversos miembros de la dinastía Fernández y parece no hacer caso de las controversias en las que ha estado envuelto últimamente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Causa controversia foto de Christian Nodal con la novia de Vicente Fernández Jr.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.