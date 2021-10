Causa controversia costoso regalo que Inés Gómez Mont le dio a Galilea Montijo El presunto delito de lavado de dinero contra Inés Gómez Mont ha cobrado mayor fuerza tras darse a conocer los lujosos obsequios que la conductora acostumbraba dar a amigas como Galilea Montijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como es de dominio público, Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Álvarez Puga, son buscados por las autoridades a nivel internacional tras ser vinculados a los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada y en este momento se consideran prófugos de la justicia. Una de las mejores amigas y comadre de la conductora es Galilea Montijo, quien se pronunció en una ocasión sobre esta situación y ahora ha preferido mantenerse al margen porque considera que se trata de un asunto "muy delicado" según ha declarado. Sin embargo, la cercanía de ambas famosas ha sido tal que, según ha trascendido, tenían la tradición de darse como regalos navideños artículos muy costosos. A Gómez Mont le gustaba consentir a su amiga con bolsos exclusivos de diseñador; por ello, ha llamado la atención que, en 2013, le diera a la presentadora de Pequeños gigantes uno con un valor de entre 100 y 200 mil dólares. Se trata del bolso Birkin 35 con estilo de cocodrilo en color negro que ahora está causando controversia pública. La prueba de que Montijo recibió lujoso obsequio fue evidenciado por su propia amiga, quien publicó una imagen donde se encuentran ambas y la primera porta en su antebrazo derecho el Birkin, mientras la segunda lo señala con su mano. "Galilea Montijo, manaaa [forma coloquial mexicana de decir hermana] ¡¡¡me encantó verte con el detalle que te di en Navidad!!! Jajaja, te amo", escribió en aquella ocasión. Inés Gómez Mont y Galilea Montijo Credit: Inés Gómez Mont Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Una bolsa de casi tres millones de pesos? De verdad que imbécil está está tipeja. Bueno, como no es su dinero, a ella ¿qué le importa verdad?"; "Esas bolsas y todos sus outfits entrarán en las subastas de ¿'Regresar al Pueblo lo robado'?"; "Rata inocente", y "Qué linda bolsa! El dinero de los chiapanecos bien invertidos en su humilde bolsa de casi tres millones de pesos para la amiga.Total el pueblo paga", fueron algunos comentarios. La afición de Inés Gómez por este tipo de accesorio de exclusivas marcas puede apreciarse en sus redes sociales donde no dudaba de mostrarlos con sus outfits, incluyendo otro bolso el Diamond Himalaya Birkin de Hermès.

