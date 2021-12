Causa controversia comentario de Zoraida Gómez sobre Vicente Fernández: "Me diste mi primer beso" Zoraida Gómez quiso rendir homenaje a Vicente Fernández tras su muerte, pero esto se convirtió en motivo de polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 13 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el último homenaje de cuerpo presente a Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre a las 6:15 horas en Jalisco, México. Diversos famosos han mostrado su sentir tras la muerte de uno de los representantes más importantes de la música ranchera en el mundo. Sin embargo, ahora se ha desatado una controversia luego de que Zoraida Gómez le diera el último adiós al también conocido como El Charro de Huentitán, debido al mensaje que la actriz dedicara al cantante. "Tu me diste mi primer beso, siempre me acordaré de ti, gran artista y gran ser humano. Vicente Fernández", escribió Zoraida Gómez en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Acompañó este texto con una imagen donde se ve a quien formará parte del elenco de la telenovela Rebelde siendo una niña; el intérprete de "El Rey" la tiene en sus brazos y le da un beso en la boca. Este post, que ya fue borrado, ha desatado una seria de críticas, debido a que se considera algo "inapropiado" para una niña. Cabe recordar que, en enero de este año, Fernández estuvo en el ojo del huracán tras darse a conocer un video donde tocaba a una jovencita en el busto. Vicente Fernandez y Zoraida Gomez Credit: Olivia Salazar/WireImage; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esa no fue la única que ocasión en la que fue señalado de ese tipo de abusos, otras mujeres lo acusaron de supuestas agresiones sexuales, incluso, hubo quien aseguró que la había violado. Sin embargo, nunca se le comprobó nada ni tampoco se presentaron demandas en su contra por lo que solo quedaron en categoría de rumores. La familia de Vicente Fernández decidió hacer el sepelio en privado. Habrá otros homenajes póstumos posteriormente.

