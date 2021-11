Causa conmoción último video que compartió la cantante Marília Mendoça antes de morir Antes de morir, Marília Mendoça dio a conocer algunas imágenes de sus últimas actividades antes del fatal accidente que le quitó al vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A los 26 años de edad, el pasado sábado 6 de noviembre, falleció Marília Mendoça tras el desplome del avión donde viajaba hacia un concierto. El vuelo se realizaba de Goiania, donde residía la cantante a Caratinga, una pequeña ciudad en el estado de Minas Gerais, ubicado al norte de Río de Janeiro, Brasil. Si bien su muerte ha ocasionado sorpresa, la publicación del último video que dio a conocer ha causado conmoción. El dicho audiovisual, que dio a conocer en su cuenta de Instagram, la también compositora se ve a Mendoça camino a la aeronave donde perdió la vida, lleva una maleta roja y una guitarra en la mano. "Fin de semana de shows en Minas Gerais", menciona en voz y con un gráfico. Muestra algunas comidas y bebidas tradicionales y luego se le ve degustándolos. Porta un traje de cuadros blancos y negros; así como detalles, naranjas, rojos, amarillos y azules; también utiliza unos zapatos blancos y lentes de sol. Posteriormente, se puede apreciar a la intérprete de "Eu sei de Cor" haciendo rutinas de ejercicio en un salón con otra persona, viste unos leggins y top azul con tenis negros y lentes oscuros en tono blanco. Finalmente, la joven está sentada en el avión mordiendo una manzana. Marília Mendoça Credit: Marília Mendoça Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta es la realidad ¡mi gente! Jajaja", escribió para acompañar el video. "¡Cuéntame aquí en los comentarios más deliciosos de este maravilloso estado que es Minas Gerais!". Los internautas reaccionaron con mensajes de condolencia, incredulidad, tristeza y deseos de que el alma de Marília Mendoça encuentre la paz eterna.

