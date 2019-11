La actriz Catherine Deneuve ha sido hospitalizada de urgencia tras sufrir un derrame cerebral El icono del cine francés de 76 años empezó a sentirse mal durante el rodaje de su último proyecto. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz francesa Catherine Deneuve se encuentra ingresada en un hospital de París tras sufrir lo que su familia ha denominado un “accidente vascular isquémico muy limitado y reversible sin déficit motor”, en un comunicado a la agencia AFP. Añaden que debido a esta situación, la reconocida intérprete “deberá tomar algún tiempo de reposo” antes de volver a incorporarse a los sets de grabación, de los que no piensa retirarse. Era el diario Le Parisien el que adelantaba esta noticia en la mañana del miércoles asegurando que su estado era “grave”. Su familia ha querido aclarar de inmediato que la situación ya está bajo control y la actriz está estable. Según la prensa francesa, la protagonista de películas como Indochina o La sirena del Mississippi se encontraba rodando el drama familiar De son vivant. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La agenda sobrecargada de proyectos, a pesar de su edad, podría ser la culpable de este “golpe de cansancio” que le ha llevado a esta situación. Pero ella es así, una estrella entregada a su público y a su profesión. Así mismo lo expresó en una reciente entrevista al diario anteriormente citado. “O se hace cine, o no se hace”. Image zoom Catherine Deneuve (Photo by Marc Piasecki/Getty Images) Catherine viene de una familia fuerte y longeva. Su madre Reneé tiene 108 años y la actriz aseguró en esta misma charla que sus hermanas y ellas han heredado sus genes. “Hemos salido a ella”, expresó sonriente. Le deseamos una pronta recuperación para seguir disfrutándola en los escenarios hasta cuando ella quiera. Advertisement EDIT POST

