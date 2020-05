Catherine Siachoque y Miguel Varoni no se despegan el uno del otro. ¡Esto nos contó la actriz! Catherine Siachoque habló con People en Español sobre cómo pasa la cuarentena con su esposo Miguel Varoni. ¿Cómo mantienen la pasión en su matrimonio después de tantos años juntos? By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pasar la cuarentena juntos solo ha servido para enamorar aún más a Miguel Varoni y Catherine Siachoque. La actriz colombiana habló con People en Español sobre su matrimonio de más de dos décadas. “Soy una persona sumamente casera así que el encierro no me ha afectado porque no lo siento como un encierro, me parece una vida casi que normal", asegura Siachoque, quien vive en Miami. "Mis papás están aquí con Migue y conmigo, y eso me da muchísima tranquilidad porque podemos cuidarlos más”, añade la actriz, quien figura entre Los 50 Más Bellos este año. “Nosotros amamos estar juntos y nos damos cuenta que pudiendo estar uno en la sala y el otro en el patio —uno en el segundo piso y otro en el primero— siempre andamos pegados haciendo lo mismo, viendo la misma serie", cuenta risueña. "Excepto en los momentos en que estoy en clase, el resto estamos pegados. Nos reímos mucho, ya empezamos a hacer ejercicio juntos para poder comer mucho porque en esta época no creemos en las dietas estrictas, hay que consentirse", añade. "Nos hemos divertido, siempre hay que buscarle la vuelta al asunto. ¿Cómo voy a hacer para estar feliz, como voy a hacer de esta situación una buena experiencia? Todo tiene un lado positivo. Hay que hacer la terapia y hay que buscárselo. Nosotros se lo hemos encontrado”. Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Si bien tuvo que cancelar un viaje a Colombia que le daba ilusión, agradece tener salud. "Mi familia gracias a Dios están todos bien, tristemente separados. Teníamos viaje planeado de mis hermanos a visitarnos, iba a ser el bautizo de mi sobrino más chiquito, unos planes familiares que hubo que cancelar", lamenta. "Gracias a la tecnología podemos estar juntos, hacemos llamadas grupales pero la sensación de saber que no podemos viajar a vernos y abrazarnos comienza a pegar un poco duro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Siachoque estaba lista para grabar una nueva serie en México con Telemundo, planes que también han tenido que esperar por la pandemia. “Me fui para México en medio del problema, sabía que no iba a poder estar yendo y viniendo por seguridad. Telemundo —que es una empresa que amo porque llevo tantos años trabajando con ellos— son super responsables y decidieron parar las producciones y traerme de regreso para Miami a mi casa", relata. "Por ahora nadie sabe qué va a pasar, cuando va a arrancar ni los países ni mucho menos las producciones, hay que esperar a ver qué dicen los gobernantes, los científicos. Mi meta para el resto del año es seguir sana, es mi única gran meta".

