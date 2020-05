Catherine Siachoque responde a los que creen que no ha sido mamá para evitar perder su figura La actriz colombiana ha sido muy cuestionada por su decisión de no tener hijo junto con su esposo Miguel Varoni. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Llevan más de 20 años de feliz matrimonio y parecen estar hechos el uno para el otro, quizás por eso a muchas personas les ha llamado la atención que Catherine Siachoque y Miguel Varoni, una de las parejas más queridas y estables dentro del medio del espectáculo, no se hayan animado a convertirse en padres. Un tema por el que han sido cuestionados en infinidad de ocasiones. La más reciente hace unos días durante una transmisión en vivo que ambos llevaron a cabo a través de las redes sociales, donde una seguidora se tomó el atrevimiento de escribirle a Siachoque que deje la vanidad a un lado y no tenga miedo de perder su figura. Siempre clara y directa con sus fans, la villana de exitosas telenovelas como Tierra de pasiones y Pecados ajenos no dudó en hacer frente a tan malintencionado comentario. "No es cierto", dejó claro la inolvidable doña Hilda de Sin senos sí hay paraíso, quien forma parte este año de la lista de 'Los 50 más bellos' de People en Español. Image zoom Catherine Siachoque y Miguel Varoni (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física, ni creo que nada. Para mí mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales… Yo tengo la bendición que me ha dado nuestro señor y es darme unos papás que parecen unos novios, unos hermanos maravillosos, yo tengo tres hermanos hombres a los que amo con toda mi vida, tengo tres sobrinos que amo con mi vida. Ese es mi regalo, yo nunca pondría nada y mucho menos una figura", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene más de 4 millones y medio de seguidores solo en Instagram, reiteró que el físico no ha sido una cuestión determinante a la hora de decidir no ser mamá. "Hay mujeres que quedan más divinas después de eso y si quedara más gordita pues le entregué veintipico de años a este hombre", comentó. "Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira", pidió la estrella colombiana.

Close Share options

Close View image Catherine Siachoque responde a los que creen que no ha sido mamá para evitar perder su figura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.