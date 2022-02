La reacción de Catherine Siachoque al rejuvenecimiento facial de su esposo Miguel Varoni La pareja de la actriz colombiana pasó recientemente por el quirófano "para recuperar su aspecto de juventud". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la drástica disminución de peso que experimentó tiempo atrás, Miguel Varoni decidió pasar recientemente por el quirófano para rejuvenecer su rostro y su cuerpo. El actor, director y productor ejecutivo de Telemundo compartió todo el proceso a través de las redes sociales, incluido el resultado de su cirugía, el cual dejó con la boca abierta a muchos. "Yo leo los comentarios de la gente que me dice: 'Imbécil', '¿por qué no se acepta?"… Yo los entiendo, pero soy feliz", llegó a expresar Varoni tras su "transformación". Pero, ¿qué opina su esposa Catherine Siachoque de la decisión que tomó? Catherine Siachoque Miguel Varoni; Catherine Siachoque | Credit: Instagram; Mezcalent "Yo creo que uno se debe ayudar con cosas, aparatos, cremas, tomando suplementos… Pero hay un momento que uno sabe que ya eso no va a pegar, eso ya no se va a mejorar, entonces, ¿qué seguimos esperando? Él había adelgazado tanto que ya necesitaba quitarse un poco porque es que perdió demasiado peso", declaró en un reciente Instagram Live para Mamás Latinas la actriz colombiana, quien no se ha separado de su esposo en todo este proceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Igual a mí él me va a gustar así sea gordo, flaco. Yo lo he visto en diferentes escenarios de su vida, de diferentes formas, y él es mi amor, entonces la parte física no me importa mucho", dejó claro la villana de exitosas telenovelas de Telemundo como Tierra de pasiones. "Pero claro que sí prefiero, si yo lo puedo ver sintiéndose bien y lo puedo ver que se ve bien como hace un tiempo antes de perder tanto tiempo pues que lo haga y lo haga ya, ¿para qué esperar a los 70?".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reacción de Catherine Siachoque al rejuvenecimiento facial de su esposo Miguel Varoni

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.