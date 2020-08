Catherine Siachoque: "Si no se nos diera [tener hijos] y quisiéramos siempre está la adopción" A sus 48 años la reconocida actriz colombiana tampoco descarta la vía del vientre de alquiler si su reloj biológico ya no le permitiera ser madre de forma natural en el caso de que sintiera finalmente la necesidad de tener un hijo con Miguel Varoni. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Convertirse en padres no es algo que hasta ahora esté dentro de los planes de Catherine Siachoque y su esposo, el actor y director colombiano Miguel Varoni. "Si Miguel quisiera un hijo haríamos todo lo posible por ese hijo, si yo [quisiera un hijo] también, pero ninguno de los dos [quiere]", aseguró la también actriz colombiana en una reciente entrevista para el programa de televisión dominicano Noche de luz. La última decisión, sin embargo, no parece estar tomada aún ya que la talentosa pareja de actores tiene congelados embriones en el caso de que en algún momento llegaran a cambiar de opinión y ya fuera demasiado tarde para tener un hijo de forma natural. Image zoom Catherine Siachoque y Miguel Varoni Mezcalent "Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto tristemente de fertilidad entonces yo dije ‘ yo voy a hacer esto con anticipación, congelo, hay que creerle a la ciencia’. No es el ideal. El ideal es que salgan gratis y hechos en la cama, o detrás de la puerta o como sea… Pero si se pasa el tiempo y de pronto yo digo 'me equivoqué, yo sí necesito un hijo con Miguel' pues allí tengo una cosa de la que puedo echar mano, bien sea en mi cuerpo o en una madre subrogada", señaló la guapa intérprete de 48 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo que tampoco descarta la inolvidable doña Hilda de Sin senos sí hay paraíso es la adopción. "Si no se nos diera y quisiéramos siempre está la adopción, que yo personalmente creo totalmente en la adopción porque tengo hijos perros que ni siquiera son humanos y para mí mis hijos perros son mi vida, los cuido, los llevo al médico, los examino, los amo, los corrijo… Un hijo humano adoptado tiene que ser, o sea imagínense lo que debe ser eso", aseveró. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Tierra de pasiones y Pecados ajenos no considera que los hijos sean la prolongación del amor, contrario a lo que muchos creen. "Hay una cantidad de parejas que han tenido hijos y eso no ha sido la prolongación de ningún amor, ha sido la prolongación de un desastre que no se quieren, o de relaciones de una noche, se conocieron, estuvieron juntos y resultó un hijo, un hijo al que no se ama, un hijo que no es la prolongación de ningún amor y conozco parejas que no han tenido hijos y tienen tanto amor entre sí que alcanza para iluminar la vida de una cantidad de gente y para que ese amor que sienten y que tienen dentro se transmita y se prolongue por muchas generaciones", dejó claro.

