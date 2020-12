Close

Catherine Siachoque y Miguel Varoni inauguran su espectacular árbol de Navidad 'congelado' "Me congeló hasta el espejo... Es como si hubiera caído un gran copo de nieve y se hubiera incrustado", compartió la actriz colombiana a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este año, debido a sus compromisos universitarios, Catherine Siachoque se tardó algo más de lo habitual en tener listo su árbol de Navidad en el salón de su casa, pero la espera sin duda ha merecido la pena. Acostumbrada a decorarlo personalmente ya que es algo que disfruta mucho hacer, esta vez la actriz colombiana delegó esa responsabilidad en el diseñador venezolano Alexander Sánchez, creador del extravagante árbol de Navidad de Carolina Sandoval. "Entre una cosa y otra no había podido hacer mi arbolito y estaba frustrada por eso. Yo usualmente lo hago porque disfruto mucho hacerlo, pero pasaban los días y no lo hacía y no lo hacía y Miguel me dijo: 'Yo te voy a regalar el arbolito'", contó recientemente Siachoque, quien tiene más de cuatro millones y medio de seguidores solo en Instagram. Image zoom Miguel Varoni y Catherine Siachoque | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La inolvidable doña Hilda de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso y su esposo, el actor y director Miguel Varoni, inauguraron este domingo a través de las redes sociales su espectacular árbol de Navidad y el resultado dejó con la boca abierta a muchos. Image zoom Credit: Instagram Catherine Siachoque "Esto empieza en el piso, o sea no saben lo que es. Cada bola está decorada. De verdad parece que estuviera congelado, me congeló hasta el espejo. Es una belleza", comenzó presumiendo la que fuera villana de exitosos melodramas como Pecados ajenos y Tierra de pasiones. "Es como si hubiera caído un gran copo de nieve y se hubiera incrustado. No le hace justicia, la verdad es que la cámara no le hace justicia a la belleza que es esto", agregó la actriz. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar ante semejante obra de arte. "Quedó espectacular", "se ve hermosísimo", o "demasiado espectacular", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales de la bella pareja de actores.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni inauguran su espectacular árbol de Navidad 'congelado'

