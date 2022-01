Catherine Siachoque cuenta cómo lloró con Maite Perroni la muerte del hermano de la colombiana Catherine Siachoque y Maite Perroni compartieron un duro y hermoso momento durante las grabaciones de la serie Oscuro deseo, que probablemente las unirán para siempre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Quedan unos pocos días para el estreno de la segunda temporada de Oscuro deseo, que protagonizan Catherine Sichoque y Maite Perroni. No obstante, lo que el público no sabe es que durante el proceso de filmación de la serie ambas compartieron hermosos pero también duros momentos, que probablemente las unirá para siempre. En declaraciones para Mezcal TV, la actriz colombiana compartió un momento muy íntimo que vivió junto a Perroni, ya que el inicio de la grabación coincidió con el cumpleaños de Juan Jacobo, hermano menor de Siachoque, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su apartamento de Bogotá, Colombia, en abril de 2019. Según Sichoque, grabar junto a la ex RBD fue una experiencia increíble. "¡Divina, divina!, es un amor. Hicimos "click" de entrada, hicimos muchas escenas juntas, pero creo que una de las cosas más lindas fue que el primer día de ensayos me tocaba con ella y justo coincidió el primer día con el día del cumpleaños de mi hermano, de mi hermano… mi hermano que se murió", dijo la actriz medio cabizbaja. "Y yo ese día estaba supersensible y había estado llorando, y algo dijo [Maite] y como que nos miramos, y ella también estaba… Y como que las dos así y hubo como un gran abrazo, de esos abrazos sinceros del alma, de estar las dos, no sé, ella se conectó tanto conmigo y con mi tristeza…", añadió. "Y abrazadas así llorando, y vino la directora y estábamos las tres así. Fue tan lindo que yo creo que de ahí en adelante todo fue ya, ganancia", aseguró. Siachoque, quien es la única colombiana del reparto, aseguró que nunca había trabajado con nadie del equipo, así que es una experiencia completamente nueva para ella. "No había persona con la que yo hubiera trabajado, nunca jamás en la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La segunda temporada de Oscuro deseo se estrenará este 2 de febrero en Netflix. Esta es la primera participación de la colombiana con la plataforma de streaming.

