Catherine Siachoque habla sobre la notable pérdida de peso de su esposo Miguel Varoni: "Nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido" El actor, director y productor de Telemundo ha experimentado una notable disminución de peso que no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque Catherine Siachoque; Miguel Varoni | Credit: Instagram (x2) Miguel Varoni participó durante más de una década en exitosas telenovelas de Telemundo como Más sabe el diablo, La casa de al lado y Marido en alquiler. En los últimos años, sin embargo, el esposo de Catherine Siachoque se ha dejado ver en muy contadas ocasiones en la pequeña pantalla debido a que decidió poner en pausa su carrera como actor para dedicarse de lleno a dirigir y producir ficciones de la citada cadena hispana, como Malverde: el santo patrón, que se transmite actualmente de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este. En sus apariciones más recientes en las redes sociales, Varoni no ha dejado indiferente a nadie con la delgada figura que luce hoy en día fruto de la notable disminución de peso que ha experimentado y que tanto ha dado de qué hablar entre sus seguidores. "¿Por qué está tan delgado? ¿Qué le pasó?" o "¡Qué flaquito está! Espero que esté bien de salud", son algunos de los comentarios que más se han repetido sobre su delgada figura. Miguel Varoni Miguel Varoni | Credit: Instagram Miguel Varoni Aunque el actor, director y productor no se ha pronunciado al respecto, su esposa habló sobre el tema en una reciente transmisión en vivo en Instagram junto a la escritora venezolana Indira Páez. "La gente, aclaro, todo el mundo está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano, yo sería un hueso y lo que soy es envidiosa de ver a Miguel tan flaco", comentó entre risas Siachoque, quien tiene casi cinco millones de seguidores solo en Instagram. Catherine Siachoque Catherine Siachoque y Miguel Varoni | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz colombiana, quien graba en Miami la nueva telenovela de Telemundo La mujer de mi vida, explicó que Varoni comenzó a perder peso después de haber contraído la COVID-19. "Yo creo que nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido, se puso así seco, seco, seco y conozco a una amiga además que después del covid quedó como inflamada. Yo le digo si a mí me hubiera dado hubiera quedado inflamada también, este quedó flaquísimo, bendito sea Dios", dijo.

