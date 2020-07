Catherine Siachoque: "A mí me dicen: '¿No te hace falta un hijo para poder realizarte como mujer?'" La actriz colombiana habló abiertamente sobre su decisión de no convertirse en madre. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 48 años, Catherine Siachoque no ha sentido la necesidad de convertirse en madre, una decisión por la que la bella actriz ha sido cuestionada en numerosas ocasiones. La villana de exitosas telenovelas de Telemundo como Tierra de pasiones, Pecados ajenos y ¿Dónde está Elisa? concedió recientemente una entrevista al canal de televisión Ve Plus que se transmitirá el próximo domingo en la que la estrella colombiana habla abiertamente y sin tapujo del tema. "A mí me dicen: ‘¿No te hace falta un hijo para poder realizarte como mujer’. A lo que yo siempre digo ‘yo conozco mujeres que tienen cuatro hijos y son frustradas totalmente como profesionales, como mujeres, como esposas, como mamás, como todo y son infelices ellas, hacen infeliz al marido, a los hijos. ¿De verdad eso es realizarse? Si ese es tu sueño de vida te estarás realizando si no lo es no lo va a ser. Unos hijos no significan realización, ¿de qué?", aseguró Siachoque, quien acaba de lanzar su nueva colección de lentes de sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La inolvidable doña Hilda de Sin senos sí hay paraíso también habló de su sólido matrimonio con Miguel Varoni. Aunque a día de hoy no se ve con otro hombre que no sea el director y actor colombiano, la actriz fue sincera al reconocer que por más que la gente los vea como un modelo a seguir el día que se acabe el amor entre ellos no dudará en rehacer su vida. “El día que él deje de ser feliz conmigo o sienta que es más feliz con otra persona tiene que irse con esa persona porque es que la vida es muy cortica y cada vez me doy más cuenta de eso, esto se pasa así. Entonces porque estemos casados, porque la gente sueñe con que ‘ay sí se puede’, que seamos una pareja que la gente quiere tanto eso no nos va a forzar a vivir una vida de mentiras. Nada vale la pena. Siempre va a haber uno que sale herido en una ruptura, en cualquier ruptura de lo que sea siempre hay un lado que va a quedar más triste”, aseveró. “Igual para mí. Si yo llego a ver que de pronto mi vida está al lado de otro hombre y dejo de ser feliz al lado de Miguel yo la voy a vivir porque me lo merezco, porque él no se merece tampoco tener a una mujer que [no lo quiera]”, dejó claro la estrella de Telemundo.

