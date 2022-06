Catherine Siachoque entra a estudiar en Harvard: "Es uno de los momentos mas felices e importantes de mi vida" La actriz colombiana ha dado un paso importante en su faceta como estudiante que retomó hace tres años y ha comenzado a estudiar en la prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images En 2019, Catherine Siachoque tomaba una importante decisión: entrar a estudiar a la universidad. "Ahora soy una estudiante", compartía entonces la actriz colombiana a través de las redes sociales. Durante los últimos tres años, la esposa de Miguel Varoni ha compaginado su faceta como estudiante en la Universidad de Miami con su exitosa carrera en la televisión –el año pasado grabó para Telemundo como villana la telenovela La mujer de mi vida–. Pero la carrera universitaria de Siachoque no ha hecho más que empezar. La actriz sorprendió a muchos al anunciar este lunes por medio de su perfil de Instagram que ha comenzado a estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard, concretamente en la Escuela de Negocios de Harvard. "Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho", escribió la actriz de exitosas telenovelas como Tierra de pasiones y La casa de al lado. "Estar sentada en la Escuela de Negocios de Harvard aprendiendo de mis profesores todos unas eminencias y de mis brillantes compañeros es un regalo de Dios y de la vida". Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Siachoque acompañó sus palabras de una foto en la que presume de la compañía de una de sus maestras, Anita Elberse, a quien la actriz ha admirado siempre por su brillante carrera. "Había leído su libro, la admiraba, soñaba con conocerla y ahora soy su alumna", señaló. Catherine Siachoque Catherine Siachoque y su maestra en Harvard Anita Elberse | Credit: Instagram Catherine Siachoque A sus 50 años, Catherine Siachoque es el claro ejemplo de que los sueños por más grandes que estos sean se cumplen si se va tras ellos con dedicación, constancia y mucho trabajo. "No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará. Quería compartir este que es uno de los momentos mas felices e importantes de mi vida. Gracias por acompañarme y apoyarme siempre aunque algunas veces esté alejada de las redes (con justa razón, ahora lo saben)", concluyó su publicación la estrella de telenovelas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de felicitación y admiración de sus seguidores no se hicieron esperar. "Te adoro. Te admiro por toneladas. Esto es enorme", comentó la actriz colombiana Carolina Gaitán, quien fue su hija en la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso.

