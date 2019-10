Catherine Siachoque cambia el set de grabación por la universidad La intérprete colombiana puso en pausa su carrera como actriz para estudiar en la Universidad de Miami. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y si no que se lo digan a Catherine Siachoque, quien tras más de dos décadas de exitosa trayectoria artística como villana de exitosas telenovelas como Pecados Ajenos, Tierra de pasiones y ¿Dónde está Elisa? ha decidido poner en pausa por un tiempo su carrera como actriz para estudiar en la universidad. Ilusionada con su nueva vida como estudiante universitaria, la actriz colombiana compartió este lunes la noticia con sus más de 4 millones de seguidores de Instagram. “Sí señores ahora soy una estudiante. Muchos me preguntaban por qué he estado un poco ausente los últimos meses pues aquí está la razón. Comencé a estudiar en la universidad”, informó Siachoque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que está próxima a cumplir 23 años de relación junto a su esposo Miguel Varoni, reconoció que no le fue fácil en un principio retomar su vida como estudiante ya que ‘estaba desacostumbrada y desactualizada’, pero es algo que la he hecho muy ‘feliz’. “Siempre es un buen momento para hacerlo. Nunca es tarde. Me ha tocado durísimo, estaba desacostumbrada y desactualizada, pero soy feliz”, aseveró Siachoque. Una felicidad que se refleja en la foto que compartió la actriz en Instagram en la que podemos verla con un look de lo más casual mientras carga una mochila en uno de sus hombros. “Esta fue paparazzi de Mauricio, uno de mis compañeros y buenos amigos”, detalló Catherine sobre el fotógrafo. La actriz está actualmente al aire en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de El final del paraíso que transmite la cadena a las 9 p.m., hora del Este. Advertisement EDIT POST

Catherine Siachoque cambia el set de grabación por la universidad

