Siempre hay una primera vez para todo y Catherine Siachoque, quien interpreta a doña Hilda en la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso, no puede estar más feliz a sus 47 años de haber tomado meses atrás la valiente decisión de entrar a estudiar a la universidad. "Yo jamás había ido a la universidad hasta ahora", confesó este miércoles la reconocida actriz colombiana en entrevista para el programa Al rojo vivo (Telemundo) que presenta María Celeste Arrarás. "Al principio fue muy duro para mí [pero] me gustó tanto y he sentido tanto el apoyo como de toda la gente, de mis compañeros, de mis profesores…", agregó emocionada. Aunque en un inicio entró a la Universidad de Miami para mejorar su inglés, la experiencia ha sido tan positiva que la villana de exitosos melodramas de Telemundo como Pecados ajenos y Tierra de pasiones tiene pensado hacer el próximo año una carrera universitaria formal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya estoy matriculada para tomar créditos para hacer una carrera universitaria formal. Afortunadamente puedo todavía escoger", compartió ilusionada Siachoque. ¿Pero por qué carrera se descantará la esposa de Miguel Varoni? "Estoy entre Media Management, eso en la Escuela de Comunicaciones, y hay otra carrera que se llama Estudios Generales, que lo puedo después especializar en todo lo que tiene ver que con nuestro negocio. Estoy mirando cuál de los dos voy a hacer", dijo. Su caso es el claro ejemplo de que nunca es tarde para retomar los estudios. "Siempre se puede y es delicioso", aseguró.

