Catherine Siachoque siente envidia de su esposo: "No puedo con su flacura" La actriz confiesa que en casa no puede con la envidia de ver a su esposo Miguel Varoni delgado y joven tras las cirugías estéticas que se ha hecho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir miguel varoni catherine siachoque cirugia Credit: Miguel Varoni Instagram Catherine Siachoque opina que a cualquier persona le puede pasar lo que le ocurrió a su personaje 'Blanca', en el capítulo cinco de Mujeres asesinas: las bodas de plata (VIX+), ya al aire en la plataforma digital. La actriz, además de compartir detalles de este proyecto, confiesa que en casa no puede con la envidia de ver a su esposo Miguel Varoni delgado y joven tras las cirugías estéticas que se ha hecho, tanto así que ella es la próxima. En un momento de locura ¿cualquiera puede matar a alguien? "Yo lo viví cuando interpreté a Blanca, porque 'Blanca es una mujer como cualquiera de nosotras, a cualquiera le puede pasar. Son casos de la vida real, eso es lo más duro de Mujeres asesinas, las ocho historias son ocho historias reales y Blanca, mi personaje, en este momento está en la cárcel, es muy duro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Catherine Siachoque participa en el quinto capítulo de la nueva temporada de "Mujeres Asesinas" Credit: Mezcalent Fuera del set, en casa, su esposo Miguel Varoni le da celos "Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace 'caballitos' y me quita la ropa y se la pone '¡ay, me equivoqué!'", dijo entre risas. "Es un desastre, porque yo amo la delgadez, para mí eso es el estado máximo de la vida. Antes, cuando [él] tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien". "Pero no sólo eso, las cirugías que se hizo quedó ¡súper joven!"¡Está divino! Y eso que supuestamente él y Alan González, que es su cirujano, tienen que hacer un par de cositas, de 'ajustitos', entonces no sé, voy a parecer su mamá". Y después de verlo, ¿te han dado ganas de hacerte algo a ti? "Claro que me ha dado ganas, yo voy a ir, [ya] tengo pensado todo. Yo soy su amiga desde hace veintitantos años y siempre le he dicho, desde que yo tenía 20 le digo yo "te estoy cultivando para cuando todo esto se caiga, tú lo levantes".

