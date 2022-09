Catherine Siachoque revela que congeló sus óvulos y no descarta tener un hijo con Miguel Varoni La actriz colombiana Catherine Siachoque, esposa de Miguel Varoni, no descarta un día convertirse en mamá y reveló que ha congelado sus óvulos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque reveló que congeló sus óvulos y no descarta la posibilidad de convertirse en madre en un futuro. La actriz colombiana —quien lleva más de 20 años casada con el actor Miguel Varoni— habló con la conductora Luz García en su programa Noche de luz sobre la maternidad. "Es una cosa que tiene que ser de pareja. Si Miguel quisiera un hijo, haríamos todo lo posible por ese hijo. Si yo también, pero ninguno de los dos", dijo. "Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto tristemente de fertilidad, entonces dije: 'Yo voy a hacer esto con anticipación, congelo, hay que creerle a la ciencia", añadió. "No es el ideal, el ideal es que salgan gratis y hechos en la cama". La estrella de series como Oscuro deseo asegura que está abierta a la posibilidad de ser madre. "Si se pasa el tiempo y de pronto yo digo: 'Me equivoqué, yo sí necesito un hijo con Miguel', ahí tengo una cosa de la que puedo echar mano, ya sea en mi cuerpo, en una madre subrogada", reveló. "Si no se nos diera y quisiéramos siempre está la adopción, que yo creo personalmente creo totalmente en la adopción". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Catherine Siachoque Credit: (John Parra/WireImage) Sus mascotas los llenan de amor. "Yo tengo hijos perros, que ni siquiera son humanos, y para mí mis hijos perros son mi vida", dijo la actriz. "Los cuido, los llevo al médico, los examino, los amo, los corrijo. Son unos hijos". Siachoque añadió que no siempre los hijos llegan para unir más a una pareja, o que son la prolongación del amor de sus padres. "No, el amor es de dos", dijo la estrella colombiana. "Admiro a las mamás", enfatizó, diciendo que sabe la responsabilidad que conlleva cuidar a un bebé. Sus padres son el mejor ejemplo de una pareja feliz, confiesa la actriz. "No hay fórmulas", dijo sobre el éxito de su matrimonio. "Hay que buscar la felicidad. Nada está escrito. Hay que ser felices hoy, aquí y ahora".

Catherine Siachoque revela que congeló sus óvulos y no descarta tener un hijo con Miguel Varoni

