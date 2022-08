Catherine Siachoque y Carolina Gaitán paralizan las redes sociales con esta improvisada sesión de fotos en bikini Las actrices de Sin senos sí hay paraíso se reencontraron recientemente en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque Catherine Siachoque y Carolina Gaitán en Miami | Credit: Instagram Carolina Gaitán La exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso vio nacer durante sus grabaciones varias amistades entre su elenco que hoy, varios años después, siguen latiendo con fuerza. Este es el caso de Catherine Siachoque y Carolina Gaitán, quienes fueron madre e hija en la telenovela que también protagonizó Carmen Villalobos. El vínculo tan fuerte y especial que crearon en la ficción saltó a la vida real dando como resultado una hermosa amistad. Las actrices colombianas se reencontraron recientemente en Miami, donde han estado compartiendo durante los últimos días diferentes momentos y planes juntas. Catherine Catherine Siachoque y Carolina Gaitán fueron madre e hija en Sin senos sí hay paraíso | Credit: Telemundo Este fin de semana, las inolvidables doña Hilda y Catalina disfrutaron de una jornada de sol y playa en la que no faltaron las risas, las confidencias y, por supuesto, las fotos. En bikini y desde la arena de la playa, las actrices protagonizaron una improvisada sesión de fotos de lo más divertida que no dudaron en compartir a través de las redes sociales. Catherine Siachoque Catherine Siachoque y Carolina Gaitán en Miami | Credit: Instagram Carolina Gaitán Como era de esperar, las reacciones no se hicieron de rogar. "Mamasitas absolutas y totales", comentó el esposo de Siachoque, Miguel Varoni, quien se encuentra en México dirigiendo la nueva serie de Telemundo, El conde. Catherine Siachoque Catherine Siachoque y Carolina Gaitán en Miami | Credit: Instagram Carolina Gaitán "Espectaculares ambas, cuerpos de infarto", escribió otra persona. "Diosas las dos", se puede leer en otro de los comentarios que invadieron la publicación. Catherine Siachoque Catherine Siachoque y Carolina Gaitán en Miami | Credit: Instagram Carolina Gaitán Después de ver las imágenes cuesta creer que Catherine interpretara durante varios años a la mamá de Carolina en la ficción ya que ambas podrían pasar perfectamente como hermanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hermosas, de las mujeres colombianas más talentosas que existen", opinó otra seguidora. De eso no hay duda. La belleza de ambas es envidiable, pero su talento y carisma es aún mayor. No por nada cuentan con millones de seguidores alrededor del mundo.

