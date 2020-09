¡La famosa actriz de telenovelas y su familia dieron positivo en coronavirus! En un videocomunicado a través de sus redes sociales, Catherine Fulop ha informado a sus seguidores de que tanto ella como sus familiares cercanos padecen la enfermedad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de casi una semana ausentada de las redes donde cada día nos informa de su trabajo y su vida, sus seguidores estaban extrañados por tanto silencio. Finalmente Catherine Fulop acabó con el misterio y confesó que la razón de su alejamiento es que había sido diagnosticada con el coronavirus. A través de un videocomunicado en sus historias de Instagram y visiblemente afectada, eso sí, sin perder la sonrisa, informó de que tanto ella como varios miembros de su familia, incluido su esposo, el actor Osvaldo Sabatini, habían dado positivo al test. "A finales de la semana pasada empecé a tener unos síntomas que nunca pensé que podía ser la COVID-19 porque a mi cada tanto me dan dolores de cabeza...", comienza su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después llegó la fiebre y eso fue lo que le alertó. Finalmente resultó que la protagonista de telenovelas como Déjate querer, Pasionaria o Abigail sí tenía coronavirus y los primeros días han sido, como suele ser en estos casos, muy adoloridos. "Estamos con los síntomas normales, algo de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, sensaciones raras en la boca...". Muy agradecida mandó un mensaje muy cariñoso a sus fans para que no se preocuparan por este tiempo de silencio. "Los primeros días son bastante fuertes", explicó. Tanto ella como su familia se mantienen en su casa de Argentina y bajo supervisión médica cumpliendo las fases requeridas. Toda nuestra fuerza y cariño para Cathy y sus seres queridos en estos momentos.

