Catherine Fulop muestra sin tapujos cómo se veía antes de someterse a una cirugía estética Fue en los 80, cuando su carrera como actriz despegaba en su país, Venezuela. Una imagen que denota el cambio pero también la naturalidad de la artista con el paso de los años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de esos ejemplos claros de que la belleza natural siempre gana. Catherine Fulop se ve impresionante a sus 56 años a base de hábitos sanos y ejercicio físico pero, sobre todo, una vida alegre y feliz. Sin embargo, en estos días, la actriz venezolana compartía con su público la única cirugía estética que se hizo en el cuerpo apenas empezando su carrera. La imagen ha dado la vuelta a las redes por el notable cambio, pero también por la sinceridad con la que la protagonista de Abigail lo ha explicado. "Mi foto de hoy data mas o menos por el año 1986", aclara la esposa de Osvaldo Sabatini. "Es cuento que nunca realice ninguna actividad física, no me gustaba hacer deportes, lo mío era otra cosa, con la llegada de mis hijas, quise mejorar mi cuerpo porque sentía que todo se me estaba cayendo, y ahí empecé a entrenar y cuidar mi salud", prosiguió. Además de explicar cómo nació su afición al cuidado de su figura, también compartió la operación que se hizo siendo una joven veinteañera. "Como verán en la foto siempre fui de caderas y cola grande, me hice una intervención para agrandar mis boobies (sentía que estaba desproporcionada). Seguro que le pasa a muchas chicas", expresó sin complejos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no solo eso, también reconoció que su cuerpo, con el paso de los años, ha cambiado como es normal, pero que ha aprendido a amarlo, aceptarlo y mimarlo a través de cuidados saludables. Cathy no ha vuelto a pasar por quirófano, está feliz con su imagen, la cual cuida mucho. No tiene problema en mostrar sus pronunciadas curvas, al contrario, está orgullosa de ellas. ¡Si ha cambiado, desde luego ha sido para bien! Catherine luce espectacular, en plena forma y derrocha una sensualidad que nada tiene que envidiar a la de sus primeros años como modelo. Le avala la experiencia y esa sonrisa que siempre tiene tatuada en su rostro.

