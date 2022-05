Catherine Fulop desolada tras sufrir dura pérdida: "Tengo el corazón roto en mil pedazos" La actriz venezolana hizo el triste anuncio en sus redes y así fue su despedida: "Desde ahora serás mi héroe, nunca te vi abandonar la vida, luchaste hasta el final". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes sociales son garantía de alegría y energía positiva. Pero en estos días la sonrisa de Catherine Fulop se ha tornado en dolor y lágrimas tras la pérdida de uno de los seres más importantes de su vida. La familia despedía esta semana a uno de sus miembros con profunda tristeza tras ser testigos de la larga lucha de su ser querido. Se trata de Jorge Gerard, el hermano de la actriz venezolana quien fallecía después de sufrir una larga enfermedad y pasar por momentos muy difíciles. La bella protagonista de Mundo de fieras y Déjate querer, entre otras telenovelas, se despedía de él con unas emotivas palabras que han conmovido a sus seguidores. "Desde ayer tengo el corazón roto en mil pedazos. Mi amado hermano Jorge Gerard se fue después de una larga lucha. Hoy sé que estás en paz, pero no dejo de estar con muchos sentimientos encontrados pensando todo lo que aún te quedaba por disfrutar de la vida y de la familia hermosa que formaste al lado de Marisol. Rabia, desesperación por ver por lo que pasaste para llegar a este final. Tristeza al saber que no voy a volver a verte y compartir contigo la vida", lee una parte de este sentido escrito. Catherine Fulop Catherine Fulop | Credit: IG/Catherine Fulop Con esta dedicatoria, la también presentadora rindió homenaje al coraje de su hermano y a sus ganas de vencer todo obstáculo en los últimos años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También recordó los momentos felices y las lecciones aprendidas pero, sobre todo, destacó el amor que le tiene y tendrá siempre, ese es eterno. Catherine Fulop Catherine Fulop | Credit: IG/Fulop "Fuiste un gran hermano, fuiste mi cómplice y mi confidente, nuestros hijos son nuestros ahijados, hoy, como dijo mi sobrina Stephanie 'Los Fulop' estamos incompletos. ¡Vuela Alto! Desde ahora serás mi héroe, nunca te vi abandonar la vida, luchaste hasta el final. Te amo por siempre hermano", concluyó emocionada. Que En Paz Descanse.

