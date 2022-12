Famosa conductora hace fuerte confesión: "Fui abusada desde los 9 hasta los 11 años por mi profesor de música" Caterina Valentino compartió con dolor su dura experiencia en la niñez en medio de la ola de casos de pedofilia que vive su país, Venezuela, y el mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De nuevo, un rostro conocido ha decidido romper el silencio y contar su duro testimonio como víctima del abuso en la niñez. Caterina Valentino, famosa periodista venezolana y rostro estrella de relevantes canales de televisión como Telemundo, Venevisión o E! Entertainment Television, ha dado el paso de contar su historia al comprobar la ola de abuso infantil que reporta día sí y día también en su programa de radio Contigo. Con el objetivo de ayudar con su experiencia a quienes pudieran pasar por lo mismo, la comunicadora dio a conocer los desgarradores hechos de los que fue víctima cuando apenas tenía 9 años. "Sé que puede servir mucho para alertar a los padres", expresó en su perfil de Instagram. Caterina Valentino Caterina Valentino | Credit: IG/Caterina Valentino "Yo tenía 9 años y fui abusada desde los 9 hasta los 11 años por mi profesor de música, una persona cercana a la familia y un hombre respetado dentro de nuestra comunidad", recordó de aquella angustiosa experiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando no permitía que él hiciera lo que quería con su cuerpo, "colocaba en mi diario 'ella no estudió' y me chantajeaba", prosiguió. Caterina aseguró que el 80% del abusador sexual es alguien cercano a la familia y por eso pidió a los papás una atención constante a sus hijos y el entorno antes de que sea demasiado tarde, pues los estragos que deja una experiencia así son, en su opinión, imposibles de borrar. "No hay terapia que valga ni una palabra de aliento que valga, esas heridas quedan para toda la vida, nadie borra eso, repliquemos este mensaje y gritemos con fuerza, los niños no se tocan", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosa conductora hace fuerte confesión: "Fui abusada desde los 9 hasta los 11 años por mi profesor de música"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.