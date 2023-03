¿Qué ha sido de Catalina Sandino Moreno, la única actriz colombiana nominada al Oscar? La actriz nacida en Bogotá dio la gran sorpresa en el 2004 por su nominación como Mejor actriz a los premios de la Academia de Artes y Ciencias, ¿qué ha sido de ella? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catalina Sandino Moreno Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images) En la historia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias han brillado múltiples artistas latinoamericanas, increíblemente, a la hora de cosechar nominaciones son pocas las artistas hispanas que se han colado en la lista anual. Una de ellas es Catalina Sandino Moreno, la única colombiana que ha sido nominada al Oscar como Mejor Actriz por su estelar en la cinta María Full of Grace, del 2004. Increíblemente han pasado ya 19 años desde dicha mención que catapultó a la bogotana a la estratósfera. ¿Y qué ha sido de ella? Tras ser nominada en múltiples festivales de cine internacionales, Sandino Moreno se quedó a vivir en Nueva York, como ella misma ha confesado en múltiples entrevistas recientes. Picando piedra desde entonces la actriz ha participado en varias series de televisión incluyendo The Affair y más recientemente From, un thriller sobrenatural grabado en Canadá. "No he vuelto a actuar en español", confesó la artista, quien fue educada en un colegio británico, en diciembre pasado a Red92.com, en Colombia. "Como que el inglés es parte de mí, no tengo ni que pensarlo. Ya he vivido más de 20 años en Estados Unidos". En lo personal, Sandino Moreno es madre de un hijo adolescente a quien muestra ocasionalmente por redes. En diciembre pasado, la actriz compartió estas imágenes de su viaje a París y donde salta a la vista la excelente relación entre madre e hijo y su gran cercanía. Catalina Sandino Moreno y su hijo Credit: IG/Catalina Sandino Moreno Catalina Sandino Moreno y su hijo Credit: IG/Catalina Sandino Moreno SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según su biografía oficial de los Golden Globes, Sandino Moreno está casada con el camarógrafo David Elwell: Catalina Sandino Moreno y David Elwell Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Hasta la fecha la actriz cuenta con más de 33 créditos profesionales en su haber, entre los que destacan las series Barbarians, The Quarry y la cinta The Twilight Saga: Eclipse. En diciembre pasado el sitio Deadline confirmó la participación de la actriz en la cinta Ballerina, un spinoff de la exitosa cinta John Wick, en la cual parcicipan también Ana de Armas, Anjelica Huston, Ian McShane y Lance Reddick. ¡Bravo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué ha sido de Catalina Sandino Moreno, la única actriz colombiana nominada al Oscar?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.