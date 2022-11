Castigan a Cristiano Ronaldo por conducta "inapropiada" contra un fan después de un partido de fútbol La sanción contra el futbolista se anuncia tras su salida del equipo Manchester United en vísperas de su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A menos de 48 horas del anuncio de su salida del Manchester United, Cristiano Ronaldo ha sido castigado por un incidente que protagonizó con un fan al final de uno de sus partidos en abril de este año. La Asociación Inglesa de Futbol anunció que el delantero ha sido suspendido y multado por su comportamiento, según reportó People. "Cristiano Ronaldo ha sido suspendido por dos partidos, multado por 50 mil euros y advertido sobre su futura conducta por incumplimiento de la regla FA Rule E3", dio a conocer la asociación a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La sanción se desprende del incidente ocurrido tras la derrota del Manchester United contra Everton. Aparentemente, el futbolista le dio un manotazo a un celular que un joven fanático tenía en sus manos y todo quedó grabado. El vídeo se volvió viral generando incontables críticas hacia el jugador por su irreconocible conducta. "Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos enfrentando", escribió Ronaldo como parte de su disculpa pública, en su cuenta de Instagram. "Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y un ejemplo para los jóvenes que aman este hermoso juego… Quiero disculparme por mi arranque y, si es posible, quiero invitar al seguidor a ver el juego en Old Tafford como símbolo de jugar limpio y en espíritu deportivo". Portugal Training Session - FIFA World Cup Qatar 2022 Cristiano Ronaldo | Credit: Photo by Christopher Lee/Getty Images Se desconoce si el fanático aceptó la invitación, pero la asociación anunció que un concejo independiente revisó la conducta del jugador e impuso las sanciones. "Una Comisión Regulatoria Independiente encontró que su conducta era inapropiada y violenta, durante una audiencia subsecuente, e impuso estas sanciones", informó la organización. Este martes, el Manchester United anunció que se separó del futbolista de mutuo acuerdo, luego de una controversial y reveladora entrevista que el atleta le otorgó al presentador Piers Morgan. "Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato", anunció la organización. "Le agradecemos por su inmensa contribución durante sus dos términos en Old Trafford, logrando 145 goles en 346 presentaciones, y le deseamos y su familia lo mejor en su futuro". El futbolista que se prepara para representar a su país, Portugal, en la Copa del Mundo Qatar 2022, aseguró que siempre tendrá "amor por el Manchester United y [sus] fanáticos". El jugador es ahora agente libre— y su suspensión lo seguirá a cualquier equipo que vaya.

