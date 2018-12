Roxana Castellanos hace frente a los rumores que aseguran sufre cáncer de garganta

Hace un tiempo, se rumoró que Roxana Castellanos sufría cáncer en la garganta y por ello se realizaría una intervención quirúrgica para combatir la enfermedad. Ahora, la actriz desmiente esa información y confirma que, efectivamente, estuvo hospitalizada pero fue a causa de una cirugía menor.

“Gracias a Dios, todo bien, estoy muy bien. Me quitaron las anginas porque me extrajeron un pólipo, ni siquiera fue un tumor”, explicó Castellanos al diario mexicano Reforma. “Si hubiera sido así [un tumor], por supuesto que corre el riesgo de ser maligno o benigno”.

La también conductora dejó claro que esta afectación no ponía en riesgo su vida; sin embargo, el médico que realizó el diagnóstico le recomendó que lo removiera. Ante ello, la comediante decidió proceder a dicha intervención; la cual, fue cuestión de unas cuantas horas.

“Pero al ser un pólipo, realmente es una callosidad que se hace ahí en la garganta”, explicó. Me dijo la especialista que no hay una razón o un motivo real por el que salgan estos pólipos. Estuve siete días sin hablar, justo de viernes a jueves, no hablé nada”.

La intérprete de Deyanira Rubí confesó que pese a lo sencillo de la intervención, el proceso de recuperación es doloroso y si bien no requiere de mucho reposo, debe tener ciertos cuidados.

“Ahorita bajé como cinco kilos, no puedes comer cosas calientes porque es muy dolorosa la recuperación, pero todo está bajo control. No puedo tomar nada caliente porque no cicatriza la herida”, mencionó. “Entonces todo tiene que ser hielo, café helado, sopa fría, gelatina, un poco de huevo, cosas muy suavecitas. No puedo exponerme al sol, ni hacer ejercicio”.

Roxana Castellanos cerrará el año trabajando como presentadora de la emisión Cuéntamelo ya!