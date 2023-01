Cassio desmiente acuerdo comercial con Gerard Piqué Luego de que Gerard Piqué asegurara que la marca de relojes Casio sería su patrocinador, tras ser nombrada en el tema de Shakira, la empresa relojera se deslinda del futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que se diera a conocer el tema "Music Session #53" que interpreta Shakira en colaboración con Bizarrap, se desató una polémica que perdura hasta ahora. En dicha canción, la cantante colombiana hace alusión a la infidelidad de el padre de sus hijos, Gerard Piqué, con una mujer española de nombre Clara Chía, a quien comparó con la marca de relojes Casio haciendo una analogía de algo de menor rango. Ante ello, el futbolista aseguró que está famosa empresa sería su patrocinador en el programa de radio que encabeza. Ahora, la compañía internacional desmiente al deportista y asegura que no tienen ningún acuerdo de tipo comercial. "Circularon diversas versiones en redes sociales acerca de un patrocinio de Casio hacia un proyecto dirigido por Gerard Piqué. Esta información fue difundida a partir de las declaraciones que el exjugador del FC Barcelona realizó en una transmisión junto a otros personajes", explicó Casio en un comunicado. "Casio se deslinda completamente de dichas declaraciones. Hasta el momento, no ha existido algún acuerdo para dicho patrocinio ni interés en realizarlo". Ante ello, pidió al jugador que dejé de utilizar su nombre. "Solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir acciones legales", advirtió. Gerard Piqué Credit: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Casio aprovechó la situación para defender su marca, aún a costa de la intérprete de "Ojos así", ahora quiere mantener una actitud imparcial. De hecho, agradece que la hayan mencionado en el famoso tema. "En cuanto a las opiniones desatadas por la canción lanzada por Shakira y Bizarrap, mostramos solidaridad ante la desafortunada situación que la cantante ha vivido", continuó. "Y, si bien nos mostramos neutrales ante la situación de los dos involucrados, agradecemos la mención de la marca que nos ha beneficiado de manera significativa como estrategia de marketing y posicionamiento". Gerard Piqué no se ha pronunciado al respecto. Por su parte el tema "Music Session #53" de Shakira ya superó los 127 millones de reproducciones en YouTube.

