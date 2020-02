Dos ex amores de Jennifer López se encuentran cara a cara ¿Qué sucedió? Casper Smart y Ojani Noa se toparon en una alfombra roja en Miami y evitaron a toda costa hablar de su ex, la cantante y actriz Jennifer López. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Qué haces cuando te encuentras con el ex esposo de tu ex pareja frente a las cámaras? Si eres Casper Smart, ¡te alejas lo antes posible! Así reaccionó el bailarín y juez de Mira quién baila (Univision) al toparse con Ojani Noa, el ex de Jennifer López, en un evento en Miami. Los exes de la diva del Bronx acudieron a la presentación de la película Qué Leones en la capital del sol y vaya incómodo momento el que vivieron ya que, sin esperarlo, estuvieron a unos pies de distancia en la alfombra roja dando entrevistas. Cuando fueron abordados por un reportero del programa Suelta la sopa (Telemundo), el bailarín se retiró inmediatamente para no salir a cuadro junto a Noa. Aunque ambos hombres ya han quedado en el pasado de la cantante, al parecer entre ellos no existirá una amistad como la que ha creado Smart con Dayanara Torres, ex esposa de Marc Anthony, el padre de los gemelos de López. La ex Miss Universo y Smart aparentan llevarse de lo lindo, sobretodo ahora que nuevamente son jueces en el concurso de baile. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de varias relaciones fallidas, hoy por hoy López se encuentra en el mejor momento de su vida y está comprometida con el ex pelotero Alex Rodríguez. Aunque los tortolitos no han dado a conocer la fecha de su enlace, tienen al mundo esperando lo que seguramente será una boda de ensueño. ¿Qué opinan las ex parejas de la cantante sobre su próxima llegada al altar? Hasta el momento se han guardado sus comentarios. Advertisement

