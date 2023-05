En el caso de Pablo Lyle ¿por fin recibe buenas noticias? Una decisión del juez podría darle un respiro al actor Pablo Lyle y su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Pablo Lyle recibió una sentencia al ser considerado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, quien falleció tras un altercado con el actor en 2019, parece que la familia del occiso quiere recibir una especie de compensación económica tras este hecho. Por ello, interpusieron una demanda civil en contra de Lucas Delfino, cuñado del protagonista de la película Mirreyes contra Godinez, que era la persona que manejaba el auto cuando ocurrió el incidente. Ante ello, los parientes solicitaban una indemnización monetaria bajo los argumentos de gastos del servicio funerario de Hernández, pago de atención psicológica y desempleo Mercedes Arce, pareja del fallecido. Los argumentos son que Delfino desencadenó los hechos. "Mi cliente tiene una declaración jurada, donde declaró que él no golpeó al señor Hernández. No creo que esto esté en discusión. De hecho, hay un video del incidente donde se muestra, claramente, que mi cliente está en el auto cuando el golpe ocurrió", mencionó Peter López, abogado de Delfino, durante la audiencia virtual por este caso. La jueza a cargo pidió información al respecto. "Delfino iba manejando, no tuvo nada que ver. ¿Dónde está la responsabilidad que usted adjudica al señor Delfino? ¿Qué fue lo que hizo para relacionarlo con la muerte del señor Hernández?", comentó. Pablo Lyle Credit: Jose A. Iglesias/El Nuevo Herald/Tribune News Service via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El video no muestra todo lo que ocurrió antes y lo que provocó el percance, el principio del incidente. No sabemos lo qué ocurrió en el auto, lo que pudieron haber comentado el señor Delfino y el Señor Lyle", explicó el representante legal de la familia de Hernández. "Sería complicado basar un caso en una teoría que no ha sido desarrollada. Pero basados en el argumento principal, no se ha determinado que él no haya creado el riesgo que desencadenó todo". La jueza desestimó el caso en esta ocasión. "La corte encuentra que la moción no será tomada en cuenta, en espera de que pueda presentar una nueva con argumentos suficientes que apoyen su petición y, entonces, sea aceptada", concluyó. De momento, esta es una buena noticia para Lucas Delfino y la familia de Pablo Lyle que parece no poder cerrar este asunto pese a la sentencia que mantiene al famoso en prisión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En el caso de Pablo Lyle ¿por fin recibe buenas noticias?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.