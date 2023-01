Las marcas Casio y Twingo responden a Shakira tras su canción de despecho Las marca Casio y la de automóviles Twingo salieron en su defensa tras ser mencionadas por Shakira en su nuevo tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de esta polémica que ha desatado la nueva canción de Shakira y Bizarrap, la marca de relojes Casio y la de automóviles Twingo salieron en su defensa tras ser mencionadas por la cantante colombiana para supuestamente herir a su ex Gerard Piqué. Y el hecho es que en la letra del tema SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, que salió hace unas horas y ha acaparado toda la atención pública, se hace alusión a estas dos marcas en comparación con Rolex y Ferrari, como una especie de metáfora para hablar de la calidad Shakira y la novia del futbolista, Clara Chía Martí. Shakira "Elvis" Red Carpet - The 75th Annual Cannes Film Festival Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio", dice la letra del tema que está dando de qué hablar. Y como muchos han dado su opinión al respecto, ya sea a favor o en contra, estas marcas tampoco perdieron la oportunidad para salir participar de la polémica y hasta darse un poco de publicidad, ¿por qué no? "Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!", se lee en la página de Twitter de Renault España. Muchos fueron los que aplaudieron el hecho de que la empresa utilizara la supuesta ofensa como una estrategia de marketing a su favor. "Estupenda respuesta. Contestar con groserías o malas palabras, quiere decir que te lo tomas personal y que te duele", les dijo un seguidor. "Contestar con un comercial haciendo alusión al tema de forma inteligente, es de mucha más ganancia... Lo que les hicieron fue publicidad gratuita, chicos", añadió. Por su parte, la marca Casio dedicada vender no solo relojes, sino también teclados o calculadoras, no dejó de reaccionar a la polémica. "Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción", escribieron en Twitter. "Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida". Asimismo, la página de relojes Casio en España compartió otro divertido mensaje al respecto: "Nos encanta que esto nos salpique", escribieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De inmediato muchos también celebraron la picardía de esta marca para revertir el mensaje de la canción de Shak: "A esto le llamo, aprovechar la coyuntura 😂🔥", escribió un seguidor.

