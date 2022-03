Casa de la familia de Salma Hayek ahora es propiedad de Julián Figueroa y está en ruinas Julián Figueroa rompe el silencio y habla de la situación de un inmueble donde creció Salma Hayek y que su padre compró hace varios años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace más de dos décadas, el fallecido Joan Sebastian adquirió una propiedad en al sur de Veracruz, México, donde habitó la familia de Salma Hayek por muchos años. Antes de morir, el cantante tenia planes de convertir el lugar en hotel o restaurante; sin embargo, no realizó ningún cambio y se la heredó a su hijo Julián Figueroa. Desde hace unos días, dicho inmueble se ha convertido en motivo de especulaciones porque está en ruinas. Ante ello, el hijo de Maribel Guardia decidió hablar de la situación actual de esa casa. "Es cierto, soy el dueño de la propiedad que en algún momento fuera de Salma, más bien del papá de Salma, donde ella creció. El tema que empezaron a hacer [a circular] es que yo la tenía en la ruina; eso no es cierto", explicó Figueroa al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "La realidad es que mi papá la compró ya en la ruina; la casa está abandonada y así la compró mi papá, abandonada, con la esperanza de, algún día, hacer algo más ahí, de convertirla en un restaurante o hacer una nueva casa sobre esa. Pero a mí me la heredó ya en el estado en que está ahorita". El cantante explica que le ha dedicado tiempo y recursos económicos, pero no cuenta con el suficiente dinero para restaurarla por completo. "La he limpiado, he hecho un montón de cosas ahí, pero ahorita no tengo el capital para hacer un hotel o un restaurante ahí. No soy responsable [de la situación]. Mi papá me la regaló con mucho cariño pero no voy a descuidar la educación de mi hijo o la vida de mi hijo para restaurar una casa que no dejé en ese estado", reveló. Salma Hayek y Julian Figueroa Salma Hayek y Julian Figueroa | Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for WarnerMedia; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián Figueroa explicó que "no heredé dinero" sólo propiedades y espera encontrar socios que lo ayuden a restaurar dicho inmueble. "Mi papá fue muy trabajador; al cual, le agradeceré todo lo que hizo por mí. Y me dio en vida unas casas hermosas que son para mí una responsabilidad y por eso, a pesar de que ha sido, a veces, un sacrificio financiero las he mantenido por el recuerdo a mi padre; por el amor y respeto que le tengo a mi trabajo. Sin embargo, no heredé millones de pesos como mucha gente piensa. Lo que he hecho has sido a través del trabajo", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Casa de la familia de Salma Hayek ahora es propiedad de Julián Figueroa y está en ruinas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.