La que fuera la casa de Gerard Piqué y Shakira en Barcelona ¡en el ojo del huracán! El un día hogar feliz de la expareja es noticia por el último suceso a sus puertas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aún estando separados con unos cuantos miles de millas de distancia, Gerard Piqué y Shakira siguen siendo los protagonistas de la noticia. Y su casa, también. El que fuera su hogar feliz por más de una década está en el ojo del huracán por los últimos movimientos sucedidos a sus puertas. Aunque ninguno de los dos vive allí, los fotógrafos y paparazzi, además de curiosos, siguen cerca los pasos que se dan. ¿Se venderá, se la quedará Piqué para vivir feliz con Clara Chía o se alquilará a nuevos inquilinos? Mientras eso se investiga, la casa continúa vaciándose de cosas y elementos que han llamado la atención de quienes vigilan por los alrededores. shakira pique Credit: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images; Todd Owyoung/NBC via Getty Images El diario español La Vanguardia informaba de un último y extraño movimiento que ya está en boca de todos por lo surrealista de la escena. Según la publicación, un vecino que pasaba por allí ha captado cómo una grúa sacaba un árbol del jardín de la expareja. Se trata de un precioso olivo que han sacado con raíz incluida, como si fuera a ser trasladado a otro lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Shakira llevándose hasta los árboles", comenta este curioso junto a la foto ya publicada en las redes sociales. ¿Será que esta belleza de la naturaleza tiene un significado especial y por eso lo han sacado de la casa? Suposiciones que nunca tendrán una respuesta oficial, pero que siguen poniendo sobre la mesa y el papel cuché los movimientos que siguen produciéndose en el domicilio donde un día había una bruja en el balcón. Los pasos de la expareja para los próximos días, según ha explicado la periodista española Lorena Vázquez, es la reunión de los abogados de Shakira y Piqué en estos días para organizar los encuentros del papá con sus dos hijos en Miami, donde ya están instalados.

