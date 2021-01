Close

Casa de Walter Mercado ya no será museo, está a la venta Las herederas explican las razones de la venta de la casa de Walter Mercado, el cual se iba a convertir en un museo para honrar su memoria. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La casa de Walter Mercado, situada en el barrio de Cupey en San Juan, Puerto Rico, había sido contemplada para convertirse en un museo que honrara su memoria. Sin embargo, la ubicación y barreras arquitectónicas evitan que eso sea posible. Ante ello, con el fin de evitar su deterioro y seguirla manteniendo en buen estado, las sobrinas del astrólogo informaron que, ante su imposibilidad de cuidar el inmueble como se debe, lo han puesto a la venta con un valor de 495 mil dólares. RELACIONADO: Alicia Machado revela que Walter Mercado le predijo lo que pasaría en su vida y ¡se cumplió! Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Dos de mis hermanas no viven habitualmente en Puerto Rico y otra, por motivos de salud, también está fuera, razón por la que tomamos la decisión", explicó Ivonne Benet, sobrina de Mercado. "Queremos que quién se haga con la casa, la disfrute". Image zoom Credit: "Mucho Mucho Amor" Netflix documentary De acuerdo con la familiar del fallecido presentador, la fachada de la casa, donde habitó desde 1986 y hasta su muerte el 2 de noviembre de 2019, muestra trazos de arquitectura árabe y, si bien "en el interior es moderna", conserva la esencia y personalidad del famoso. La residencia, de gran tamaño, tiene seis habitaciones, cinco baños, una piscina; así como, una parte que funcionaba como oficina. "Walter, precisamente, vino a vivir aquí porque estaba cerca de mí", agregó. Respecto a los artículos personales del también guía espiritual, fueron repartidos entre sus sobrinas; aunque, determinados objetos serán donados a diversos museos en diferentes países. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Walter hubiera estado satisfecho con la repartición, porque su amor más grande era su público", comentó. "Algunas cosas también van a México, donde tenía muchos seguidores". Pese a que Walter Mercado contaba con un apartamento en Miami, donde pasaba la mitad del mes, Puerto Rico fue el lugar donde siempre vivió.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Casa de Walter Mercado ya no será museo, está a la venta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.