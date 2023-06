Se revelan los sueldos de los concursantes de La casa de los famosos México Se revela la cifra que ganan los concursantes del reality show La casa de los famosos México por participar en el reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La casa de los famosos México ha atrapado a los televidentes con su drama de la vida real. El reality show sigue las vidas de 14 famosos que conviven dentro de una mansión, sin contacto con el mundo exterior. Si bien los concursantes compiten por un jugoso premio de cuatro millones de pesos (más de $200,000 dólares). El programa de telerrealidad, presentado por Galilea Montijo, puede verse a través de TelevisaUnivision. Entre los concursantes se encuentran Sergio Mayer, Emilio Osorio, Paul Stanley, Apio Quijano, Ferka, Marie Claire Harp y Raquel Bigorra. Según la presentadora Maxine Woodside de Todo para la mujer, aunque sean eliminados, todos los concursantes del reality show se llevan dinero a casa, ya que reciben sueldos semanales por su participación en el programa. Woodside reveló que sus sueldos son de unos 100 mil pesos (o más de $5,000 dólares) para los menos conocidos. Las figuras más famosas ganaría tres o cuatro veces esta suma, siendo Sergio Mayer el concursante con el mayor sueldo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cecilia Galeano Mauricio Garza Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Todo mundo quiere ganar, son 4 millones de pesos, más los que les están pagando por semana; porque les están pagando por semana", dijo Woodside. "Unos cobrando más que otros, según hayan hecho su contrato. 100 mil pesos los que no tienen mucho nombre". "Yo no busco la polémica, la polémica me busca a mí", dice el exGaribaldi Sergio Mayer en un video de promoción del programa, que se trasmite los domingos. "A todos mis haters, gracias por el apoyo".

